Clima, gli USA lasciano il Consiglio del fondo ONU “perdite e danni”

MeteoWeb

Gli Stati Uniti si sono ritirati dal Consiglio del fondo per i danni climatici delle Nazioni Unite, dedicato ad aiutare i Paesi poveri e vulnerabili a fronteggiare i disastri alimentati dai cambiamenti climatici. Lo ha mostrato una lettera visionata dall’agenzia Reuters. Il ritiro è uno dei tanti passi intrapresi dall’amministrazione Trump per porre fine al sostegno degli USA per affrontare i cambiamenti climatici. Da quando è entrato in carica, a gennaio, Trump ha interrotto la partecipazione degli scienziati statunitensi alle valutazioni climatiche globali, si è ritirato dagli accordi di finanziamento per aiutare i Paesi a ridurre l’uso del carbone e ha nuovamente escluso gli Stati Uniti dall’Accordo sul clima di Parigi.

Alla COP28 del 2023, quasi 200 Paesi avevano accettato di lanciare il fondo “perdite e danni”, in una vittoria per i Paesi in via di sviluppo, che avevano chiesto aiuto per anni a causa dell’aumento degli eventi meteorologici estremi.

“Sia il membro del Consiglio direttivo degli Stati Uniti che il membro supplente del Consiglio direttivo si dimetteranno, e non saranno sostituiti da un rappresentante degli USA“, ha affermato Rebecca Lawlor, rappresentante degli Stati Uniti nel Consiglio direttivo del fondo, in una lettera del 4 marzo al co-presidente del fondo Jean-Christophe Donnellier, aggiungendo che “il ritiro è efficace con effetto immediato”. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti non ha commentato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.