Clima: in Valle d’Aosta febbraio 2025 il più freddo dal 2019 | DATI

MeteoWeb

“Un mese invernale caratterizzato da scarse precipitazioni. Negli ultimi anni” febbraio “ci aveva abituato a temperature primaverili e, infatti, non si registrava un febbraio più freddo di quello di quest’anno dal 2019“: è quanto riporta il Centro Funzionale Valle d’Aosta. A Saint-Christophe Aeroporto, la temperatura media mensile è stata di 5°C, superiore al valore medio di riferimento (3,8°C), “ma decisamente inferiore rispetto alla temperatura media di febbraio 2024 (7,6°C)“.

La temperatura massima registrata è stata di 16,6°C il 27 febbraio, “l’unica giornata in cui si è superata la soglia dei 15 °C, mentre la minima è stata di -5,2 °C il 15 febbraio. Le giornate di gelo, ossia quelle in cui la temperatura minima è scesa sotto lo zero, sono state 14“.

Le precipitazioni medie sull’intera regione “sono state di soli 10,5 mm, a fronte di un valore medio del periodo di 36,4 mm. Le piogge e le nevicate hanno interessato principalmente la dorsale nord-occidentale, mentre in bassa valle sono risultate quasi nulle“.

Le portate della Dora Baltea si sono mantenute nella media del periodo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.