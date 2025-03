Climate TRACE pubblica i primi dati mensili: rivelate le emissioni globali di gas serra di gennaio 2025

MeteoWeb

Oggi, Climate TRACE ha iniziato a segnalare i dati mensili sulle emissioni di gas serra (GHG) con un ritardo di soli 60 giorni per ogni principale GHG in ogni principale settore e sottosettore, ogni paese, stato, oltre 9.000 aree urbane e oltre 660 milioni di singole fonti, rendendo l’inventario Climate TRACE il database di emissioni di gas serra più completo, tempestivo e aggiornato al mondo. “Il calcolo preliminare di Climate TRACE delle emissioni globali di gas serra per il mese di gennaio 2025 è di 5,26 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente, un calo dello 0,59% rispetto a gennaio 2024. Le emissioni globali di metano a gennaio 2025 sono state di 32,24 milioni di tonnellate, più o meno le stesse di gennaio 2024.

Dicembre 2024 (-0,02%) e gennaio 2025 rappresentano i primi cali mensili delle emissioni, anno su anno, dopo il COVID e dall’inizio della ripartizione mensile dei dati sulle emissioni di gas serra di Climate TRACE, che risale a gennaio 2021. Mentre la coalizione Climate TRACE raccoglie dati aggiuntivi sui settori chiave, queste stime dei dati mensili forniranno un’indicazione precoce se le emissioni globali stanno iniziando a raggiungere il picco. Mentre i nostri dati preliminari indicano che il mondo si sta muovendo, anche se di poco, nella giusta direzione, man mano che misuriamo i mesi successivi, sapremo di più se si tratta di una tendenza costante o di un evento isolato”, si legge in una nota.

Emissioni di gas serra per paese: gennaio 2025

La stima preliminare di Climate TRACE delle emissioni di gennaio 2025 in Cina, il paese con il più alto tasso di emissioni al mondo, è di 1,54 miliardi di tonnellate di CO₂e , con un calo di 17,4 milioni di tonnellate di CO₂e o dell’1,1% rispetto a gennaio 2024.

Tra gli altri cinque Paesi con maggiori emissioni:

Negli Stati Uniti le emissioni sono diminuite di 17,39 milioni di tonnellate di CO₂e , ovvero circa lo -0,28%;

Anche in India le emissioni sono diminuite leggermente rispetto all’anno precedente, con una diminuzione di 90.366 tonnellate di CO₂e , pari allo 0,03%;

In Russia le emissioni sono diminuite di 579.029 tonnellate di CO₂e, ovvero dello -0,18%;

le emissioni dell’Indonesia sono diminuite di 392.293 tonnellate di CO₂e, ovvero dello -0,04%.

Nell’UE, che nel suo complesso sarebbe la terza fonte di emissioni a gennaio 2025, le emissioni sono diminuite di 1,8 milioni di tonnellate di CO₂e rispetto a gennaio 2024, ovvero dello 0,53%.

Le emissioni di gas serra sono aumentate anno dopo anno nei trasporti, nei rifiuti, nell’energia e nell’estrazione mineraria e sono diminuite negli edifici, nelle operazioni sui combustibili fossili, nell’agricoltura e nella produzione. I trasporti hanno registrato il cambiamento più grande nelle emissioni anno dopo anno, con emissioni in aumento di poco più del 2%.

Le emissioni agricole sono state pari a 537,39 milioni di tonnellate di CO₂e , con una variazione dello 0% rispetto a gennaio 2024;

Le emissioni degli edifici sono state pari a 458,25 milioni di tonnellate di CO₂e , con una variazione dello 0% rispetto a gennaio 2024;

Le emissioni derivanti dalle operazioni sui combustibili fossili sono state pari a 903,31 milioni di tonnellate di CO₂e , con una variazione dello -0,03% rispetto a gennaio 2024;

Le emissioni del settore manifatturiero sono state pari a 885,81 milioni di tonnellate di CO₂e , con una variazione dello 0,46% rispetto a gennaio 2024;

Le emissioni derivanti dall’estrazione mineraria sono state pari a 21,73 milioni di tonnellate di CO₂e , con una variazione dello 0,07% rispetto a gennaio 2024;

Le emissioni del settore energetico sono state pari a 1,36 miliardi di tonnellate di CO₂e , con una variazione del +0,59% rispetto a gennaio 2024;

Le emissioni dei trasporti sono state pari a 748,34 milioni di tonnellate di CO₂e , con una variazione del +2,12% rispetto a gennaio 2024;

Le emissioni del settore dei rifiuti sono state pari a 199,35 milioni di tonnellate di CO₂e, con una variazione del +1,13% rispetto a gennaio 2024.

Le aree urbane con le emissioni totali di gas serra più elevate a gennaio 2025 sono state Shanghai, Cina; Tokyo, Giappone; New York City, Stati Uniti; Seul, Corea del Sud; e Pechino, Cina. Le aree urbane con il maggiore incremento delle emissioni assolute anno su anno sono state Ma’anshan, Cina; Anshan, Cina; Seoul, Corea del Sud; Louxing, Cina; e Xiangtan, Cina. Quelle con il più grande calo delle emissioni assolute sono state Dortmund, Germania; Pohang-si, Corea del Sud; Geumseong, Corea del Sud; Swansea, Regno Unito; e Zhangjiagang, Cina.

Le aree urbane con il maggiore aumento delle emissioni in percentuale rispetto alle emissioni totali sono state Campo Largo, Brasile; Sobral, Brasile; Rybnitsa, Moldavia; Litan, Cina; e Hpa-An, Myanmar. Quelle con il maggiore calo in percentuale sono state Swansea, Regno Unito; Chonnae, Corea del Nord; Kirovo-Chepetsk, Russia; Wenxi, Cina; e Pohang-si, Corea del Sud.

