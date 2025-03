La CO2 aumenta l’acidificazione degli oceani con rischi per il clima: lo studio

MeteoWeb

L’anidride carbonica (CO 2 ) emessa dalle attività umane sta rapidamente acidificando gli oceani del pianeta. Secondo un nuovo studio, guidato dall’Università di Xiamen in Cina e pubblicato su PNAS, in 50 anni, tale acidificazione potrebbe ridurre la capacità degli oceani di assorbire CO 2 del 10%, in quanto colpisce il fitoplancton, organismi unicellulari microscopici che si nutrono del gas attraverso il processo di fotosintesi. L’effetto potrebbe a sua volta causare un accumulo più rapido di CO 2 atmosferica e accelerare il riscaldamento globale, sostiene la ricerca.

Il fitoplancton gioca un ruolo importante nel ciclo naturale del carbonio. Crescendo vicino alla superficie dell’oceano, dove la luce solare che guida la fotosintesi può raggiungerlo, il fitoplancton si nutre di CO 2 disciolta nell’acqua. Nel complesso, il fitoplancton assorbe circa la stessa quantità di carbonio dall’atmosfera di tutte le piante terrestri.

Tuttavia, troppa CO 2 minaccia questo sistema naturale. Una volta disciolta nell’acqua dell’oceano, la CO 2 subisce una serie di reazioni chimiche, rilasciando infine ioni idrogeno che aumentano l’acidità dell’acqua, danneggiando il fitoplancton. Poiché l’attività umana ha aumentato le concentrazioni atmosferiche di CO 2 da 280 parti per milione degli anni 1850 a 420ppm di oggi, l’acidità degli oceani è aumentata di conseguenza di circa il 30%.

Gli autori del nuovo studio hanno misurato la crescita del fitoplancton in 45 siti che si estendono per migliaia di chilometri attraverso il Mar Cinese Meridionale e l’Oceano Pacifico Settentrionale. In ogni sito hanno portato a bordo campioni d’acqua e hanno immesso CO 2 ai livelli previsti nell’oceano se i livelli atmosferici del gas serra dovessero salire a 700ppm, un livello che potrebbe essere raggiunto tra il 2075 e il 2100 agli attuali tassi di emissioni di carbonio. Hanno quindi monitorato il tasso di crescita e l’assorbimento di carbonio di numerosi tipi di fitoplancton. Livelli di acidificazione più elevati legati alle immissioni di CO 2 hanno causato un calo dei tassi di crescita della maggior parte di queste specie fino al 30%.

Estrapolando dai loro risultati, i ricercatori prevedono che entro mezzo secolo, la crescente acidificazione degli oceani potrebbe ridurre l’assorbimento di carbonio da parte del fitoplancton eucariotico negli oceani tropicali e subtropicali di ben 5 trilioni di chilogrammi all’anno.

