Collisione nel Mare del Nord, disperso un marinaio della nave cargo

Un membro dell’equipaggio risulta disperso dopo la collisione di una nave cargo con una petroliera noleggiata dall’esercito statunitense che trasportava carburante per jet nel Mare del Nord, ha dichiarato l’azienda tedesca proprietaria della nave. Gli altri tredici membri dell’equipaggio a bordo della nave cargo Solong “sono stati portati in salvo” a terra, ha affermato in un comunicato la compagnia di navigazione tedesca Ernst Russ. “Proseguono gli sforzi per localizzare il membro dell’equipaggio disperso“.

