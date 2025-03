Collisione nel Mare del Nord: scontro non intenzionale

MeteoWeb

Un incidente ha avuto luogo ieri nel Mare del Nord, al largo delle coste dell’Inghilterra, coinvolgendo la nave cargo tedesca Solong e la petroliera svedese Stena Immaculate. Quest’ultima, noleggiata dal Pentagono, trasportava carburante destinato alle forze militari statunitensi. Secondo fonti del governo britannico, non ci sono evidenze di un’azione deliberata alla base della collisione. Tuttavia, l’incidente ha scatenato un incendio a bordo della Stena Immaculate. I sopravvissuti hanno descritto un vero e proprio “inferno“, con fiamme incontrollabili che hanno costretto l’equipaggio a evacuare la nave. Alcuni marittimi sono stati gravemente ustionati durante le concitate operazioni di salvataggio. La stampa britannica, tra cui Daily Mirror e The Sun, ha riportato la vicenda come una “catastrofe” e “fuoco infernale“, mentre il Times ha messo in guardia sul rischio di un grave danno ambientale causato dalla fuoriuscita di sostanze in mare.

