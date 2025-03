Collisione nel Mare del Nord: il cargo non trasportava cianuro di sodio

MeteoWeb

La nave cargo Solong, coinvolta nella collisione con la petroliera Stena Immaculate nel Mare del Nord, al largo delle coste britanniche dell’Inghilterra nordorientale, non trasportava cianuro di sodio, una sostanza altamente tossica, come inizialmente riportato. È quanto emerge da una nota diffusa dalla compagnia Ernst Russ, proprietaria del portacontainer. “Confermiamo che a bordo c’erano 4 container vuoti che in precedenza hanno contenuto la sostanza chimica pericolosa“, si legge nel comunicato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.