Colloquio Trump-Putin: cosa è successo ai prezzi del petrolio

MeteoWeb

I prezzi del petrolio oggi sono scesi dopo l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. I future sul Brent alle 09:24 GMT di oggi sono scesi di 59 centesimi (-0,84%), a 69,97 dollari al barile. Il WTI statunitense è sceso di 60 centesimi (-0,90%), a 66,30 dollari. Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato martedì di smettere di attaccare le strutture energetiche ucraine, ma non è riuscito ad approvare una cessazione del fuoco completo di 30 giorni, come sperava Trump. “I prezzi del greggio si sono indeboliti sui segnali di progressi verso un accordo di cessate il fuoco in Ucraina, insieme ad una più ampia debolezza del mercato, poiché i trader e gli investitori si preoccupano delle ricadute delle guerre tariffarie”, ha affermato l’analista di Panmure Liberum Ashley Kelty.

“Anche se si raggiungesse un accordo, probabilmente ci vorrà del tempo prima che le esportazioni di Energia russa aumentino in modo significativo, con un impatto a breve termine che riguarderebbe la deviazione dei flussi per attrarre prezzi migliori”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.