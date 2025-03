Il colosso cinese BYD vuole collaborare con Tesla: “il motore a combustione è il nemico”

MeteoWeb

Mentre la guerra dei dazi tra Cina e Occidente si intensifica, il colosso cinese BYD ha dichiarato di voler collaborare con Tesla per accelerare la transizione verso l’elettrico. “Il nostro nemico comune è l’auto con motore a combustione interna. Dobbiamo lavorare insieme“, ha affermato Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, in un’intervista al Financial Times. L’azienda cinese punta a una forte espansione in Europa, dove Tesla sta invece affrontando un calo delle vendite. Pechino, secondo Li, è pronta a condividere tecnologie avanzate, inclusa la guida autonoma, con le imprese straniere. Un’apertura che contrasta con le restrizioni imposte dagli Stati Uniti, che hanno recentemente applicato una tariffa del 100% sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi.

BYD ha annunciato che il suo sistema di guida autonoma avanzato, God’s Eye, sarà disponibile senza costi aggiuntivi su molti modelli. Tuttavia, l’azienda ha escluso per ora un ingresso nel mercato statunitense, preferendo concentrarsi su Europa e altre regioni. Nonostante le tensioni commerciali, Li si è detta fiduciosa nel futuro dell’elettrico a livello globale.

