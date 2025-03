Colosso dell’energia rafforza la sua presenza in Sud America: maxi-investimento da 250 milioni di euro

MeteoWeb

Energ-Pro, società energetica ceca che fa capo al miliardario Jaromir Tesar, acquisterà la centrale idroelettrica di Baixo Iguacu, in Brasile, per 6,3 miliardi di corone (circa 250 milioni di euro). Lo ha riferito il gruppo all’agenzia di stampa “Ctk”. La centrale, attiva dal 2019, produce 1.584 gigawattora di energia elettrica all’anno, coprendo i consumi di circa un milione di abitanti. Con questa acquisizione Energ-Pro diventa il maggiore investitore ceco in Brasile, dopo aver acquistato nel 2024 sette piccole centrali idroelettriche da 90 megawatt nel Paese per un totale di 118,3 milioni di euro. Oltre al Brasile, Energ-Pro è attiva anche in Bulgaria, Georgia, Spagna e Turchia, registrando una capacità totale installata di 1.850 megawatt.

