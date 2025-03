Colpito da una scarica di sassi: climber soccorso e trasportato in ospedale

MeteoWeb

Si è concluso poco dopo le 16 il soccorso di un uomo di 26 anni di Tesero (Trento), colpito al volto da una scarica di sassi mentre si trovava in sosta sull’ultimo tiro della via Mister Magoo, sul Piccolo Dain in valle del Sarca. La Centrale Unica di Emergenza 112 ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre gli operatori di Riva del Garda e Trento Monte Bondone del Soccorso alpino si mettevano a disposizione in piazzola. Il 26enne è stato localizzato grazie alle interviste telefoniche con alcuni climber impegnati su una via a fianco, mentre il compagno del ferito si era messo in sicurezza. L’elicottero infine ha recuperato l’alpinista in parete infortunata in parete che è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

