Come sta Zeman dopo l’ischemia cerebrale? L’allenatore trasferito in un altro reparto

La strada verso la guarigione è ancora lunga, ma dopo più di due settimane di apprensione finalmente arrivano buone notizie su Zdenek Zeman. Questa mattina l’ex allenatore di Roma, Lazio, Foggia e Pescara ha lasciato il reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da 17 giorni a causa di un’ischemia cerebrale, ed è stato trasferito nel reparto di medicina riabilitativa. Le sue condizioni sono leggermente migliorate e il boemo riceve le indicazioni dei medici. Lo scorso 27 febbraio il 77enne tecnico di Praga aveva accusato un nuovo malore con sintomi preoccupanti (deficit di forza e disturbo di produzione del linguaggio), più o meno gli stessi delle ischemie che lo hanno colpito in passato. A dicembre 2023, quando allenava il Pescara, ebbe un’ischemia transitoria, poi superata, ma due mesi dopo fu costretto a fermarsi ea lasciare la panchina degli abruzzesi per sottoporsi a un intervento chirurgico per l’inserimento di 4 stent coronarici.

Lo scorso ottobre un altro episodio, prima del nuovo ictus che lo ha costretto al ricovero in terapia intensiva per più di due settimane. Zeman ha ricevuto centinaia di messaggi di incoraggiamento, tra i quali quello del Pescara: “una bella notizia per tutti noi: mister Zeman ha lasciato la terapia intensiva. Forza Zdenek!”, si legge su un post pubblicato dal club biancazzurro sui propri canali social.

