Le condizioni del Papa: l’aggiornamento e l’annuncio sul prossimo bollettino

Papa Francesco “è in condizioni stabili, ma la prognosi resta riservata”. E’ l’ultimo aggiornamento da parte di fonti vaticane di oggi 6 marzo, sulle condizioni di salute del Pontefice ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. “Il prossimo bollettino ci sarà sabato” aggiunge la Santa Sede. Le stesse fonti vaticane riferiscono che Bergoglio può alimentarsi con cibo “solido, non c’è alimentazione assistita”. E che passa gran parte del tempo in poltrona, alternando lavoro a riposo.

Dal Gemelli il Pontefice ha provveduto a nominare due vescovi: uno in Venezuela, l’altro in Spagna. Si tratta dell’arcivescovo metropolita di Cumaná, in Venezuela, mons. Ángel Francisco Caraballo Fermín, finora Vescovo di Cabimas. E del vescovo della Diocesi di Albacete, in Spagna, padre Ángel Román Idígoras, del clero della Diocesi di Alcalá de Henares.

