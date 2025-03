COP30, Papa: “spero in impegni concreti delle nazioni per il clima”

MeteoWeb

“Il tema della Campagna di Fraternità di quest’anno esprime anche la volontà della Chiesa in Brasile di dare il suo contributo affinché, durante la COP30 del prossimo novembre, che si terrà a Belém do Pará, nel cuore dell’amata Amazzonia, le nazioni e le organizzazioni internazionali si impegnino effettivamente in pratiche che aiutino a superare la crisi climatica e a preservare la meravigliosa opera della Creazione che Dio ci ha affidato e che abbiamo la responsabilità di trasmettere alle generazioni future”. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio inviato ai fedeli brasiliani in occasione della Campagna di Fraternità 2025 promossa dalla Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile (Cnbb).

