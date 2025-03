Copernicus presenta il rapporto sullo Stato europeo del clima 2024

MeteoWeb

“Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato a livello globale e anche il primo anno solare in cui le anomalie di temperatura hanno superato 1.5C°. Questa tendenza al riscaldamento ha avuto un impatto diverso sulle diverse regioni e il clima europeo non fa eccezione”. Il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (ECMWF) per conto della Commissione europea, e l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) presentano il rapporto sullo Stato europeo del clima 2024. Questo rapporto è uno studio approfondito della variabilità e dei cambiamenti climatici in questa regione e del loro impatto sulla vita delle persone.

Il 10 aprile 2025, i massimi rappresentanti di ECMWF e OMM, insieme ai principali scienziati di entrambe le istituzioni, presenteranno il rapporto European State of the Climate 2024. Ci sarà un’introduzione di Florence Rabier, Direttore generale del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (ECMWF) e di Celeste Saulo, Segretario generale dell’OMM, nonché una breve dichiarazione di Elisabeth Hamdouch-Fuehrer, Deputy Head of Earth Observation Unit, Direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS), Commissione europea. Seguirà la presentazione dei risultati principali da parte di Samantha Burgess, Strategic Climate Lead presso ECMWF e Andrew Ferrone, Vice Direttore Clima e Sviluppo Sostenibile, Ministero dell’Ambiente, del Clima e della Biodiversità (MECB), Lussemburgo (a nome dell’OMM).

