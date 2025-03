La correlazione tra qualità dello sperma, longevità e infertilità maschile: lo studio

MeteoWeb

“La ricerca condotta dalla University Hospital-Rigshospitalet, a Copenaghen, su quasi 80mila uomini seguiti per 50 anni, conferma una correlazione diretta tra la qualità dello sperma, la longevità e l’infertilità maschile, aprendo nuovi scenari di interventi. La valutazione qualitativa del seme può rivelare altri elementi sottostanti che possono influenzare sia la fertilità sia la salute generale, aiutando a stabilire un quadro clinico più definito della persona che si sottopone all’esame. Questa valutazione è decisiva, ad esempio, nei programmi di Procreazione medicalmente assistita, dove nuove tecniche di selezione degli spermatozoi possono aumentare la percentuale di successo”. Così Ermanno Greco, Presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), in merito alla ricerca realizzata dalla University Hospital-Rigshospitalet di Copenaghen, su quasi 80mila uomini seguiti per 50 anni, e pubblicata sulla rivista Human Reproduction.

Secondo lo studio l’infertilità maschile e la qualità dello sperma sono associate a una maggiore incidenza di alcune malattie e a un’aspettativa di vita più breve. È emerso che gli uomini con oltre 120 milioni di spermatozoi con buona capacità di muoversi hanno anche un’aspettativa di vita maggiore di quasi tre anni rispetto agli uomini con un numero totale di spermatozoi mobili compreso tra 0 e 5 milioni. “Un maschio infertile – spiega il Presidente della S.I.d.R. – non presenta solo spermatozoi quantitativamente anormali, ma soprattutto qualitativamente e spesso si dimentica che l’infertilità maschile costituisce almeno il 50% delle infertilità che approcciano un programma Pma. In questo caso, le nuove tecniche di selezione attraverso i microfluidi possono costituire un mezzo valido per assicurare maggiore sicurezza e successo nei programmi di fecondazione assistita”, conclude.

