Corsa ai minerali strategici in Spagna, tra ambizioni e ostacoli locali

MeteoWeb

La Spagna punta a sfruttare il suo ricco sottosuolo per rafforzare l’autonomia industriale dell’Unione Europea, ma le resistenze locali potrebbero frenare questo ambizioso piano. Il governo ha presentato un Programma nazionale di esplorazione mineraria, il primo dal 1969, con l’obiettivo di individuare e quantificare le risorse critiche come litio, cobalto, tungsteno e terre rare, essenziali per la transizione ecologica e l’industria tecnologica.

L’UE, che mira a ridurre la dipendenza dalla Cina per questi materiali, sostiene la spinta spagnola. Tuttavia, la forte opposizione di comunità locali e ambientalisti rappresenta un ostacolo significativo. Le preoccupazioni riguardano l’impatto ambientale, il consumo idrico elevato e l’uso di sostanze chimiche nei processi estrattivi.

Nonostante la promessa di regolamentazioni più stringenti e misure di ripristino ambientale, il settore resta bloccato dalla burocrazia regionale e dalla mancanza di coordinamento politico. L’approvazione di una nuova legge mineraria potrebbe sbloccare numerosi progetti, ma resta da vedere se il governo riuscirà a bilanciare sviluppo economico e sostenibilità in una sfida strategica per il futuro dell’Europa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.