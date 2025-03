“Così è morto Maradona”, il PM mostra una foto shock del cadavere

MeteoWeb

Il processo per la morte di Diego Armando Maradona, avviato oggi a Buenos Aires, ha subito una svolta drammatica con la requisitoria del pubblico ministero Patricio Ferrari. Durante il suo intervento, Ferrari ha mostrato una foto inedita del corpo dell’ex fuoriclasse argentino poco dopo il decesso, suscitando un’ondata di shock e commozione tra i presenti. “Guardate, così è morto Maradona”, ha dichiarato il PM, evidenziando lo stato edematoso del cadavere steso nel letto della residenza di Tigre, dove il campione era convalescente dopo un intervento neurochirurgico. Le immagini, mai rese pubbliche prima, hanno gettato nuova luce sulle condizioni in cui l’ex calciatore si trovava negli ultimi momenti di vita.

Sul banco degli imputati, accusati di omicidio semplice con dolo eventuale, si trovano otto persone del team medico che aveva in cura Maradona: il neurochirurgo e medico curante, un medico clinico, la psichiatra, uno psicanalista, una coordinatrice medica, un caposala e due infermieri. L’accusa sostiene che i professionisti abbiano agito con negligenza e che le condizioni dell’ex calciatore fossero talmente evidenti da non poter essere ignorate.

La morte di Maradona

Maradona è deceduto il 25 novembre 2020, all’età di 60 anni, per una crisi cardio-respiratoria mentre si trovava nella residenza di Tigre. L’ex numero 10 della nazionale argentina stava recuperando da un’operazione per la rimozione di un ematoma subdurale alla testa.

“Chiunque tra gli imputati affermi che non aveva compreso quello che stava succedendo a Diego sta chiaramente mentendo, le sue condizioni erano evidenti”, ha aggiunto Ferrari, sottolineando la responsabilità del team medico nel non aver agito tempestivamente per evitare la tragedia.

La vicenda continua a tenere banco in Argentina e nel mondo del calcio, con milioni di tifosi e sostenitori di Maradona che chiedono giustizia per la scomparsa del loro idolo. Il processo, che si preannuncia lungo e complesso, potrebbe portare a condanne significative per gli imputati qualora venissero riconosciute le responsabilità nella gestione della salute dell’ex campione. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori testimonianze e perizie che potrebbero rafforzare l’impianto accusatorio o fornire elementi a favore della difesa. Il mondo intero resta con il fiato sospeso in attesa di un verdetto che potrebbe fare storia.

