Costa Rica, si intensifica l’attività del vulcano Poas: allerta arancione

Si intensifica l’attività del vulcano Poas, in Costa Rica: è stata diramata un’allerta arancione a causa dell’aumento dei gas che fuoriescono dal cratere, il che implica un maggiore potenziale eruttivo. Il colosso alto 2.708 metri, circondato da una fitta foresta, ha registrato un’intensa attività, spingendo le autorità a limitare, ma non a sospendere, le visite. “Abbiamo molte informazioni che ci dicono che c’è un afflusso di fluidi dalle profondità della regione. Non sappiamo cosa accadrà, ma è un contributo che sta creando una situazione preoccupante“, ha dichiarato ad AFP il vulcanologo francese Geoffroy Avard dell’Osservatorio vulcanologico e sismologico della Costa Rica (OVSICORI). “In questo momento, Poas è al livello tre, allerta arancione, che chiamiamo ‘attenzione’. È il livello tre su quattro, e questo perché il vulcano ha molti aspetti che ci preoccupano molto“, ha aggiunto. “Il vulcano è attualmente molto instabile e la forma dei gas indica che si tratta di magma“, ha aggiunto l’esperto.

