Crisi di panico sul sentiero in provincia di Verona: ventenne soccorsa in elicottero

MeteoWeb

Attorno alle 18 la Centrale del 118 è stata attivata per una ragazza colta da una crisi di panico sul sentiero che porta al ponte tibetano di Torri del Benaco, in provincia di Verona. La ventenne di Milano, che si trovava con i genitori, poco prima dell’attraversamento si è bloccata, senza essere più in grado di muoversi. Individuato il luogo, l’elicottero di Verona emergenza ha calato con un verricello di 15 metri il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino. La giovane è stata issata a bordo e trasportata all’ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Il padre e la madre sono rientrati autonomamente, per poi raggiungerla.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.