Crolla miniera d’oro in Kenya, 5 morti

Nuovo incidente in una miniera illegale in Kenya: 5 donne sono morte e un’altra è dispersa in seguito al crollo avvenuto ieri sera, riporta Citizen News. L’incidente, il 3° del genere dall’inizio dell’anno, è avvenuto a Lumba, nella contea di Siaya nel Nord/Ovest del Paese. Testimoni hanno riferito che le donne si trovavano all’interno della miniera quando un pozzo è crollato, seppellendole vive. La popolazione locale è riuscita a recuperare i corpi delle vittime dopo circa 3 ore.

