Crolla palazzina a Bari: si cerca una donna dispersa tra le macerie | VIDEO

Una palazzina, già sgomberata mesi fa perché dichiarata pericolante, è crollata nel quartiere Carrassi di Bari, tra via De Amicis e corso Benedetto Croce. La zona è stata delimitata per motivi di sicurezza. Sul posto, sono intervenute le forze dell’ordine, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco. Secondo i primi accertamenti, l’edificio sarebbe imploso per il cedimento di un pilastro centrale. Era stato dichiarato inagibile, sgomberato e puntellato nel febbraio dello scorso anno proprio perché erano stati rilevati problemi statici ad un pilastro centrale. La proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento.

I Vigili del Fuoco sono impegnati con squadre ordinarie e Usar, cinofili, droni, per la ricerca tra le macerie di una donna anziana segnalata come dispersa. Lo squillo del suo telefonino è stato avvertito tra le macerie dai pompieri. La donna, secondo informazioni raccolte, malgrado l’ordinanza di sgombero, sarebbe rimasta nell’edificio.

Evacuate e portate al sicuro le persone bloccate negli edifici limitrofi, l’impegno dei Vigili del Fuoco è concentrato nell’operazione di ricerca.

