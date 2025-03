Crolla ponte in Ecuador: diversi veicoli precipitano nel fiume, almeno 6 feriti

MeteoWeb

Almeno 6 persone sono rimaste ferite ieri in Ecuador a seguito del crollo del ponte Gonzalo Icaza Cornejo, noto anche come ponte Gabarra. L’incidente si è verificato nella provincia di Guayas. Diversi veicoli sono precipitati nel fiume Daule. Le forti piogge che si stavano abbattendo sulla zona hanno reso ancora più difficili le operazioni di soccorso. Secondo la Segreteria nazionale per la gestione dei rischi, il ponte, che collega le città di Magro e Nobol nella regione costiera di Guayas, è collassato per cause ancora non note. Il cedimento ha intrappolato almeno 3 veicoli, che sono stati trascinati via dalla forte corrente del fiume.

Le prime ricostruzioni indicano che le persone a bordo delle auto finite in acqua sono riuscite a mettersi in salvo e sono state soccorse tempestivamente dal personale di emergenza, intervenuto rapidamente sul luogo dell’incidente.

