Crollo a Chatuchak, sequestrati documenti rimossi senza autorizzazione: coinvolti quattro dipendenti

MeteoWeb

Quattro cittadini cinesi trovati a rubare documenti relativi all’edificio crollato in Thailandia sono stati arrestati, interrogati e rilasciati. Le autorità locali hanno sporto denuncia alla polizia contro di loro per ingresso non autorizzato in un’area riservata e saranno convocati in seguito. L’edificio, in costruzione come parte del nuovo progetto della Corte dei Conti, è stato sviluppato da una joint venture tra Italian-Thai Development e China Railway Number 10.

I documenti sono stati sequestrati. Un individuo, un project director, ha affermato che stavano prendendo i documenti per una richiesta di risarcimento assicurativo. Tutti e quattro sono dipendenti della joint venture e i documenti erano conservati in un container in un parcheggio utilizzato temporaneamente dalla società. Non avevano il permesso di entrare.

Un esame di 32 serie di documenti ha rivelato registri di appaltatori, RFI, documenti di chiarimento, avvisi di ispezione, documenti di subappaltatori e documenti relativi all’ingegneria elettrica e dei trasporti. Le autorità stanno indagando se la rimozione di qualsiasi documento potrebbe influenzare l’indagine in corso sul crollo. E’ quanto riferito da Thai Enquirer.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.