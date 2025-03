Crollo palazzina Bari, la donna dispersa è viva: il VIDEO commovente del salvataggio

MeteoWeb

“Ieri sera una palazzina è crollata nel cuore della città, lasciando un’intera comunità sgomenta. Sono qui dalle 19.05 di ieri sera, insieme agli assessori della giunta, ai tecnici comunali, alle presidenti di Municipio per seguire gli interventi di soccorso e offrire il sostegno necessario. Per 24 ore ho sperato che i vigili del fuoco, che ininterrottamente hanno rimosso, pietra su pietra, i pezzi di questa catastrofe, potessero restituirci Rosalia. Ebbene, Rosalia è stata estratta viva dalle macerie pochi minuti fa, grazie al lavoro straordinario di questi eroi, non saprei come altro definirli, che sento di ringraziare dal profondo del cuore a nome di tutta la città”. Il sindaco Vito Leccese commenta con queste parole il salvataggio dalle macerie di Rosalia De Giosa, dispersa da ieri sera dopo il crollo della palazzina di 5 piani in via De Amicis nel quartiere Carrassi del capoluogo pugliese.

“Ci sarà tempo per accertare le responsabilità di quanto accaduto”, aggiunge. “Adesso è il momento di tirare un sospiro di sollievo, abbracciare questa famiglia e insieme sperare per il meglio”.

Il comandante dei Vigili del Fuoco

“E’ stata trovata dove noi immaginavamo, all’interno dell’appartamento, nei pressi della scala perché stava imboccando la scala per uscire. Evidentemente ha avvertito il pericolo e stava scappando. Le sue condizioni sono discrete, sembrerebbe. Ovviamente bisogna sentire i sanitari su questo. Però siamo felici di averla ritrovata dopo così tanto tempo. E’ stata fortunata perché si era creata una sacca d’aria grazie alla presenza di una porta evidentemente blindata che ha mantenuto un pezzo di solaio. Quindi davvero fortunata. Siamo contenti per lei”. Lo ha detto poco fa la comandante provinciale dei vigili del fuoco di Bari Rosa D’Eliseo ai giornalisti nei pressi delle macerie della palazzina di 5 piani.

