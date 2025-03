Dazi, Trump: “pronto a nuove imposte se l’Ue collabora con il Canada contro gli USA”

MeteoWeb

Il Presidente USA Donald Trump ha minacciato l’Unione Europea e il Canada di ulteriori dazi doganali se si coordineranno a scapito degli Stati Uniti per rispondere alla guerra commerciale lanciata da Washington. “Se l’Unione Europea collabora con il Canada per danneggiare economicamente gli Stati Uniti, saranno imposti a entrambi dazi su larga scala, molto più importanti di quelli attualmente previsti, per proteggere il migliore amico che ciascuno di questi due Paesi abbia mai avuto”, ha scritto sul social network Truth.

Al momento, né l’Ue né il Canada hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali su un’eventuale alleanza contro gli Stati Uniti, ma entrambi hanno lasciato intendere possibili ritorsioni in risposta alle ultime imposizioni.

