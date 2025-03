Ddl Spazio, il commento Argotec dopo l’approvazione alla Camera

MeteoWeb

“L’approvazione in prima lettura alla Camera del ddl Spazio rappresenta un segnale importante per il futuro dell’industria aerospaziale italiana. Questo provvedimento getta le basi per una maggiore competitività del settore e per la valorizzazione del Made in Italy, elementi chiave per il posizionamento del nostro Paese nello scenario internazionale”. Lo dichiara in una nota David Avino, CEO di Argotec, azienda piemontese a capitale 100% italiano, specializzata nella produzione di microsatelliti, che lo scorso gennaio ha mandato in orbita il primo satellite della costellazione italiana IRIDE.

“Il futuro dell’aerospazio italiano – prosegue Avino – passa anche attraverso le piccole e medie imprese, che hanno bisogno di supporto. D’altronde un’azienda di cui ora si parla moltissimo, SpaceX, non sarebbe mai diventata quella che è oggi se non fosse stata protetta e supportata quando era una piccola e media impresa. Oggi esistono pochissime aziende a capitale interamente italiano in grado di progettare, costruire e operare satelliti, ed è fondamentale prevedere strumenti di sostegno concreti perché possano competere con i grandi colossi internazionali e preservare il know-how strategico nazionale”, aggiunge il CEO di Argotec.

“L’auspicio è che l’Italia possa continuare a giocare un ruolo di primo piano nella space economy globale, sostenendo le proprie eccellenze industriali e garantendo un futuro solido e innovativo per il settore. Il primo ok a questo ddl è un segnale positivo, ma è necessario continuare a lavorare affinché le aziende italiane possano crescere e competere a livello internazionale”, conclude Avino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.