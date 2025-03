Ddl Spazio: ok della Camera con 133 voti favorevoli, “l’Italia indica la rotta all’Europa”

MeteoWeb

La Camera dei Deputati ha approvato il Ddl sulle Disposizioni in materia di economia dello Spazio con 133 voti favorevoli e 89 contrari. Il provvedimento, ora al Senato, mira a potenziare l’industria spaziale italiana, incentivando investimenti e favorendo startup e PMI attraverso agevolazioni normative. Il Disegno di legge stabilisce un quadro legislativo per le attività spaziali private, promuovendo la cooperazione internazionale. Tuttavia, il dibattito è stato acceso, con critiche dall’opposizione per una norma che permette il ricorso a satelliti di soggetti UE e NATO per la sicurezza nazionale. La maggioranza è stata accusata di favorire aziende come Starlink di Elon Musk, avendo respinto emendamenti che limitavano l’accesso ai soli operatori italiani o europei. Se approvato dal Senato, il Ddl potrebbe rafforzare il ruolo dell’Italia nel settore spaziale, attirando investimenti e consolidando collaborazioni strategiche.

“L’Italia indica all’Europa la rotta per lo Spazio. Siamo il primo Paese a dotarsi di una legge sulla Space economy, che rafforza la nostra sovranità tecnologica e proietta il nostro sistema industriale nel futuro. Un modello che ispirerà la normativa europea e consoliderà la nostra leadership“. È quanto ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del made in Italy e autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso, commentando l’approvazione alla Camera dei deputati del ddl Spazio. “In questo contesto si inserisce lo studio di fattibilità che il Comint ha affidato all’Agenzia Spaziale Italiana sulle potenzialità tecnologiche economiche e produttive di una costellazione satellitare nazionale in bassa orbita ai fini istituzionali e di sicurezza“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.