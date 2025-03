Decreto MASE, 160 milioni per il contrasto al consumo di suolo

MeteoWeb

Con la pubblicazione sul sito del MASE del decreto ministeriale sul Fondo per il contrasto al consumo di suolo, prende il via la fase istruttoria e di programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano. Lo rende noto il viceministro all’Ambiente e alla sicurezza energetica Vannia Gava, spiegando che “Regioni e Province autonome potranno ora avanzare le prime ipotesi di intervento in vista dell’apertura ufficiale delle richieste di finanziamento”.

Il viceministro sottolinea l’importanza di questo provvedimento, “che stanzia 160 milioni di euro per favorire il recupero del suolo: rigenerare le aree compromesse significa investire nel futuro del territorio, migliorando la qualità ambientale e la sicurezza delle nostre città”.

