Delegazione USA in visita in Groenlandia, scoppia la polemica: “interferenze straniere”

Il Primo Ministro della Groenlandia definisce “altamente aggressiva“ la visita programmata all’isola da parte di funzionari statunitensi, tra cui la moglie di JD Vance, Usha Vance. Vance, moglie del vicepresidente statunitense, si recherà in Groenlandia questa settimana per assistere alla gara nazionale di slitte trainate da cani dell’isola e “celebrare la cultura e l’unità groenlandese”, secondo una dichiarazione della Casa Bianca. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dovrebbe visitare l’isola questa settimana, secondo una fonte a conoscenza del viaggio.

In un’intervista al quotidiano groenlandese Sermitsiaq, il Primo Ministro della Groenlandia Mute B. Egede ha definito il viaggio della delegazione statunitense sull’isola “altamente aggressivo” e ha sollevato particolari obiezioni alla visita di Waltz. “Cosa fa il consigliere per la sicurezza nazionale in Groenlandia? L’unico scopo è dimostrare potere su di noi”, ha affermato Egede.

“Va detto chiaramente che la nostra integrità e democrazia devono essere rispettate senza interferenze straniere“, ha detto Egede, aggiungendo che la visita di questa settimana di Usha Vance e Mike Waltz “non può essere vista solo come una visita privata”. “Fino a poco tempo fa, potevamo fidarci degli americani, che erano nostri alleati e amici, con cui godevamo di una stretta collaborazione”, ha detto il Premier al quotidiano Sermitsiaq, “ma quel tempo è finito”.

Jens-Frederik Nielsen, leader del partito Demokraatit, vincitore alle ultime elezioni parlamentari, ha chiesto unità politica e ha dichiarato che la visita della delegazione USA, nel bel mezzo delle trattative per una coalizione e con le elezioni municipali previste per la prossima settimana, “mostra ancora una volta una mancanza di rispetto per il popolo groenlandese”. Il governo groenlandese, si trova attualmente in una fase di transizione dopo le elezioni generali dell’11 marzo.

Copenaghen: “visita inappropriata”

Il Ministro degli Esteri danese ha definito “inappropriata” la visita programmata di una delegazione statunitense in Groenlandia. “Questo dimostra un appetito tra gli americani che è inappropriato”, ha detto il Ministro Lars Lokke Rasmussen all’emittente TV2. “Ci sono appena state elezioni in Groenlandia e non c’è un governo groenlandese“, ha aggiunto.

Trump: “visite USA non sono provocazioni ma pura amicizia”

”Le visite dei funzionari statunitensi” in Groenlandia ”non sono una provocazione”, ma si tratta di ”pura amicizia“. Lo ha dichiarato il Presidente americano Donald Trump durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. ‘‘Molti funzionari della Groenlandia hanno chiesto” ai funzionari degli Stati Uniti ‘‘di recarsi in visita”, ha aggiunto Trump.

