Dieta, sonno e attività fisica: il decalogo per un cervello in salute

La salute del cervello è profondamente connessa al benessere generale dell’organismo, e mantenerla in ottime condizioni richiede un approccio equilibrato e consapevole. In occasione della Settimana Mondiale del Cervello 2025, dal 10 al 16 marzo, la Società Italiana di Neurologia (SIN) ha lanciato un importante messaggio: esiste una formula efficace per preservare le funzioni cognitive, racchiusa in 10 semplici regole. Questa mattina, durante un evento ufficiale presso il Ministero della Salute, la SIN ha presentato un decalogo dedicato alla promozione della salute cerebrale, sottolineando l’importanza della prevenzione e degli stili di vita salutari.

“Riteniamo che le malattie del cervello abbiano lo stesso diritto di protezione e cura durante tutto l’arco della vita“, ha spiegato il presidente SIN Alessandro Padovani. “E questo a prescindere che si tratti di patologie psichiatriche, neurologiche o neurochirurgiche, croniche o acute, perché la salute del cervello è strettamente connessa alla salute nella sua accezione più ampia e globale, che include le persone, le comunità, gli animali, l’ambiente“.

Il decalogo per la salute del cervello si apre con l’invito a praticare regolarmente attività fisica, essenziale per migliorare il flusso sanguigno cerebrale, ridurre l’infiammazione e favorire la plasticità neuronale. Fondamentale è anche l’alimentazione: seguire una dieta equilibrata, come la dieta mediterranea, fornisce i nutrienti necessari per sostenere la funzione cognitiva e proteggere i neuroni.

Il sonno riveste un ruolo cruciale: riposare tra le 7 e le 9 ore per notte contribuisce a consolidare la memoria e a rafforzare la plasticità cerebrale. Per mantenere il cervello attivo, è importante stimolarlo con esercizi mentali e l’apprendimento di nuove competenze, strategie che accrescono la riserva cognitiva. Anche la vita sociale gioca un ruolo chiave: le interazioni favoriscono il benessere cognitivo ed emotivo.

Al contrario, esistono diversi fattori che possono compromettere la salute cerebrale. Lo stress cronico, ad esempio, può danneggiare l’ippocampo e alterare il sistema immunitario. Pericoli concreti arrivano anche dai traumi cranici, dall’abuso di alcol, fumo e droghe, così come dall’esposizione all’inquinamento atmosferico. Inoltre, è essenziale monitorare e gestire patologie come ipertensione, diabete, obesità, ipercolesterolemia, oltre a problemi della vista e dell’udito. Infine, non vanno sottovalutati disturbi psicologici come ansia e depressione, riconosciuti come fattori di rischio per il declino cognitivo.

