La diversità genetica delle nostre piante e foreste è a rischio: i nuovi rapporti della FAO

La diversità genetica è una risorsa vitale per costruire sistemi agroalimentari più resilienti, capace di affrontare le sfide imposte dal cambiamento climatico e dalla crisi globale. È quanto emerge da due nuovi rapporti pubblicati dalla FAO nel corso della 20ª Sessione Ordinaria della Commissione sulle Risorse Genetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Il Terzo Rapporto sullo Stato delle Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e l’Agricoltura nel Mondo sottolinea come la perdita di varietà vegetali stia mettendo a rischio la sicurezza alimentare globale. Le risorse genetiche vegetali includono ogni materiale genetico di origine vegetale con valore attuale o potenziale, utilizzato non solo per alimentazione umana e animale, ma anche per medicina, combustibile, tessuti e ornamentali.

I dettagli

Il documento, frutto dei contributi di 128 Paesi e diversi centri di ricerca internazionali, evidenzia anche segnali positivi:

Dal 2009, è aumentata dell’8 % la conservazione di semi e altri materiali in collezioni genetiche.

Il valore del mercato mondiale delle sementi è cresciuto da 36 miliardi di dollari nel 2007 a oltre 50 miliardi nel 2020.

40 Paesi in gran parte nel percorso di sviluppo, hanno migliorato i propri sistemi sementieri, facilitando l’adozione di varietà adatte da parte degli agricoltori.

Tuttavia, permangono forti disuguaglianze nelle capacità tecniche e istituzionali tra i Paesi, rallentando l’attuazione del Secondo Piano d’Azione Globale e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

“Rafforzare la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali non è solo una priorità agricola, ma una necessità fondamentale per un futuro sostenibile e sicuro dal punto di vista alimentare”, ha affermato il Direttore Generale della FAO QU Dongyu.

Le risorse genetiche forestali: difendere gli alberi del mondo

Il Secondo Rapporto sullo Stato delle Risorse Genetiche Forestali si concentra sugli alberi e le piante legnose. Pur rilevando un aumento delle informazioni disponibili, denuncia la persistente carenza di dati su migliaia di specie forestali. Su circa 58.000 specie arboree censite a livello globale, un terzo è a rischio, soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali. Solo 1.800 specie sono state caratterizzate geneticamente, e meno della metà rientra in programmi di conservazione in situ o ex situ.

Tra le principali minacce:

deforestazione,

degrado forestale,

cambiamento climatico,

incendiario,

parassiti, malattie e specie invasive.

Anche se oltre due terzi dei Paesi dispongono di programmi nazionali di sementi forestali, molti lamentano carenze di materiali riproduttivi, ostacolando la riforestazione e l’obiettivo di aumentare del 3% la superficie forestale mondiale entro il 2030.

“Investire nelle risorse genetiche forestali e gestirle in modo sostenibile è cruciale per adattare le foreste al cambiamento climatico, aumentarne la produttività e salvaguardare il benessere umano”, ha scritto QU Dongyu nella prefazione del rapporto.

L’allarme lanciato dalla FAO è chiaro: la perdita di diversità genetica minaccia la base stessa della nostra alimentazione e dei nostri ecosistemi. È necessario un impegno coordinato a livello globale per promuovere politiche efficaci, investire nella ricerca e rafforzare le capacità locali. Solo così sarà possibile costruire sistemi agroalimentari capaci di affrontare le sfide del presente e del futuro.

