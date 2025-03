Domenica invernale sulle Alpi, la neve abbraccia il Piemonte | FOTO

MeteoWeb

È una domenica invernale sulle Alpi, con neve oltre i 1300-1500 metri e fiocchi anche a quote più basse. In particolare, questa mattina in Piemonte è iniziata con tempo perturbato, nuvolosità diffusa e precipitazioni. Diverse le località imbiancate: a corredo dell’articolo le immagini da Balme (TO).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

