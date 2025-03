Donne nelle discipline STEM, cosa significa il Doodle di Google per l’8 marzo

MeteoWeb

Google ha scelto di celebrare in home page la Festa della Donna, o Giornata internazionale della donna, con un Doodle dedicato alle “Donne nelle discipline STEM“. “Le Nazioni Unite hanno riconosciuto per la prima volta questa festa nel 1975 per sottolineare quanto siano stati importanti i contributi delle donne in tutto il mondo. Con il nostro Doodle, rendiamo omaggio alle donne visionarie nei campi STEM“, spiega il team Google. “L’opera d’arte del Doodle mette in luce i contributi rivoluzionari di donne che hanno rivoluzionato l’esplorazione spaziale, portato alla luce antiche scoperte e avviato ricerche di laboratorio che hanno plasmato in modo fondamentale la nostra comprensione della fisica, della chimica e della biologia. E questi risultati rappresentano solo una piccola frazione dei contributi delle donne alla scienza“.

“Il loro lavoro rappresenta il progresso continuo verso l’uguaglianza di genere, ma STEM rimane uno dei settori in cui persistono ancora lacune significative. Attualmente, le donne rappresentano solo il 29% della forza lavoro STEM globale. Ma questo numero aumenta ogni anno“, sottolinea il team Google.

La Giornata internazionale della donna “è un potente promemoria: i successi delle donne hanno plasmato il nostro mondo nel corso della storia. Ed è grazie alla loro brillantezza collettiva che siamo in grado di sperimentare le meraviglie del mondo moderno. Buona Giornata Internazionale della Donna 2025!”

