Dramma in Abruzzo: recuperato il corpo senza vita di un giovane escursionista

Sono in corso, in Abruzzo, le operazioni di recupero del corpo senza vita di un giovane escursionista che oggi non ha fatto rientro dalla cascata di San Tommaso, a Caramanico Terme (Pe). Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, con l’ausilio di corde, stanno operando in un’area particolarmente impervia. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. L’uomo è della zona, del ’97.

