Dramma in Calabria: aggredito da cinghiale, morto 60enne

Proseguono le indagini dei carabinieri a Cetraro, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un cinghiale all’interno di un terreno di sua proprietà. Il magistrato di turno presso la Procura di Paola ha disposto il sequestro della salma, sulla quale sarà eseguita a breve l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un collaboratore scolastico dell’Istituto comprensivo locale, aveva catturato l’animale con una trappola artigianale. Convinto che fosse ormai inoffensivo, si sarebbe avvicinato, ma il cinghiale, ancora vivo e reattivo, lo avrebbe attaccato violentemente, risultando fatale per l’uomo.

Le indagini, coordinate dalla Compagnia dei carabinieri di Paola sotto la guida del capitano Marco Pedullà, sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

