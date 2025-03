Dramma in una partita benefica, calciatore crolla in campo e muore: squadre e sindaco sotto shock | FOTO

MeteoWeb

Una nuova tragedia in un campo di calcio. Sabato 22 marzo 2025, durante il triangolare benefico di calcio “Un Goal per una Vacanza”, un calciatore delle “Vecchie Glorie di Crescentino”, si è improvvisamente accasciato a terra sul campo sportivo della città. L’uomo, che stava disputando la prima partita contro la Nazionale Italiana Sindaci, è crollato privo di sensi. Sul posto era già presente un’ambulanza del 118, i cui operatori sono immediatamente intervenuti per prestare i primi soccorsi. A nulla, però, sono valsi gli sforzi della Croce Rossa di Crescentino e dell’équipe medica del 118 di Chivasso: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

La notizia ha gettato nello sconforto compagni, avversari e il pubblico presente. L’intero torneo è stato sospeso.

I messaggi di cordoglio

La Nazionale Italiana Sindaci ha voluto ricordare Priora con un messaggio toccante: “con dolore la Nazionale Italiana Sindaci si stringe in un forte abbraccio alla famiglia di Corrado Priora, un uomo e un calciatore che oggi era in campo per il torneo a Crescentino, capitano delle Vecchie Glorie. Il nostro pensiero va alla famiglia e ai compagni di squadra. Ciao Corrado”.

Anche il sindaco di Crescentino, Vittorio Ferrero, che ha partecipato ai tentativi di soccorso, ha espresso il suo profondo dolore: “sono profondamente addolorato per la scomparsa improvvisa di Corrado Priora. L’intera città è attonita. Tutta la Croce Rossa del Piemonte e la comunità di Crescentino si stringono con affetto alla moglie, alla famiglia e agli amici. Corrado era con noi per un’iniziativa di solidarietà, e vogliamo ricordarlo per il suo impegno. Non ho parole. Ciao Corrado!”.

Un dramma che lascia un segno indelebile nella comunità, spegnendo nel dolore una giornata nata all’insegna della solidarietà.

