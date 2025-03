Mistero su un sospetto drone russo che ha sorvolato un centro di ricerca Ue nel Varesotto

MeteoWeb

Un sospetto drone russo avrebbe sorvolato per cinque volte il centro comune di ricerca dell’Unione europea a Ispra, in provincia di Varese. La notizia, anticipata dal sito del Corriere della Sera, è stata confermata da fonti qualificate. La vicenda sarebbe avvenuta la scorsa settimana. Gli stessi vertici della struttura di ricerca scientifica hanno intercettato il drone con un sistema di rilevamento sperimentale di velivoli sconosciuti.

La sezione distrettuale antiterrorismo della procura di Milano ha avviato degli accertamenti sulla vicenda. Lo si apprende in ambienti giudiziari. Al momento, dopo la segnalazione arrivata in procura lo scorso venerdì pomeriggio, è stato aperto un fascicolo a modello 45, ma domani si potrebbe procedere a iscriverlo con un’ipotesi di reato dopo una riunione in procura tra i pm e gli investigatori.

