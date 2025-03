Eccezionale tempesta sconvolge gli USA: incidenti mortali, oltre 100 incendi e allarme “tornado outbreak”

MeteoWeb

Un’enorme tempesta si è abbattuta sugli USA centrali e meridionali nelle scorse ore, causando incidenti mortali, devastando edifici e alimentando oltre 100 incendi in diversi Stati. Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione per alcune comunità, mentre il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha avvertito che le condizioni meteorologiche estreme interessano oltre 100 milioni di persone.

Venti distruttivi e incendi fuori controllo

Le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto velocità fino a 130 km/h, hanno colpito un’area vasta, estendendosi dal confine canadese fino al Texas. In Oklahoma sono stati segnalati circa 150 incendi, che hanno minacciato centri abitati e infrastrutture. Nel Texas Panhandle, una tempesta di polvere ha causato gravi incidenti stradali, con almeno 3 vittime confermate.

“È stato un incubo“, ha dichiarato il sergente Cindy Barkley del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas, descrivendo la difficoltà nel valutare i danni a causa della visibilità ridotta quasi a zero.

In Oklahoma, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza e dispiegato squadre antincendio per contenere i roghi più pericolosi. Tuttavia, le operazioni di spegnimento sono state ostacolate dalla scarsa visibilità, che ha impedito l’impiego di mezzi aerei.

Allarme tornado e tempeste devastanti

Le previsioni indicano un alto rischio di tornado nel fine settimana, in particolare in Mississippi e Alabama, con possibilità di venti distruttivi e grandine delle dimensioni di palle da baseball. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha già confermato almeno 5 tornado in Missouri, compreso uno a Saint Louis.

I meteorologi temono che nelle prossime ore possa verificarsi un vero e proprio “tornado outbreak“, con le aree di Jackson e Hattiesburg (Mississippi) e Birmingham e Tuscaloosa (Alabama) particolarmente a rischio.

Blizzard nel Midwest e interruzioni di corrente

Oltre agli incendi e ai tornado, il sistema ha portato condizioni invernali estreme in alcuni Stati del Midwest. In Minnesota e nel South Dakota sono stati emessi avvisi per bufera di neve, con accumuli fino a 30 cm e raffiche di vento fino a 100 km/h, rendendo pericolosi gli spostamenti.

Nel frattempo, oltre 216mila case e aziende in Texas, Oklahoma, Arkansas e Missouri sono rimaste senza elettricità a causa dei venti forti e delle condizioni meteorologiche avverse.

Tempesta negli USA, un evento meteo eccezionale

Secondo gli esperti, eventi meteorologici estremi a marzo non sono insoliti, ma l’ampiezza e l’intensità di questa tempesta la rendono particolarmente pericolosa. “Ciò che rende questa tempesta unica è la sua grande estensione e intensità“, ha spiegato Bill Bunting del Centro di Previsione delle Tempeste di Norman, Oklahoma. “Sta avendo impatti significativi su un’area molto vasta“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.