Va in scena l’eclissi di Sole: spettacolo visibile anche in Italia | FOTO

Oggi va in scena lo spettacolo dell’eclissi parziale di Sole, in cui sembra che la Luna dia un “morso” al Sole. In Italia, purtroppo, la vista è ostacolata dalle nuvole che interessano buona parte del Paese ma l’Osservatorio Astronomico di Siena, per esempio, è riuscito a catturare uno spettacolare scatto dell’evento tra le nuvole (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In Italia, si può osservare un oscuramento massimo del 12% al Nord-Ovest, in Valle d’Aosta e parte del Piemonte, mentre la percentuale si abbassa scendo verso sud-est, fino ad arrivare in Campania e nord della Puglia, mentre tutte le regioni più a sud non hanno la possibilità di osservare il fenomeno.

Le immagini che arrivano dal Canada sono ancora più spettacolari perché mostrano un oscuramente ben maggiore. L’eclissi è iniziata alle 8:50 UTC vicino alla costa settentrionale del Sud America, ha raggiunto il massimo alle 10:47 UTC e terminerà sopra la Siberia settentrionale alle 12:43 UTC. Il punto di massima copertura del Sole, con il 93% del disco solare oscurato, sarà visibile nell’Atlantico settentrionale. Spettacolo anche a Londra, dove si raggiunge un oscuramento di circa il 40%.

Cos’è un’eclissi di Sole?

Un’eclissi solare si verifica quando la Luna si allinea tra la Terra e il Sole, proiettando la sua ombra sulla superficie terrestre. A seconda dell’allineamento, può essere:

Totale – la Luna copre completamente il Sole, rendendo visibile la corona solare;

Anulare – la Luna è più lontana dalla Terra e non riesce a coprire completamente il Sole, lasciando visibile un anello luminoso;

Parziale – solo una parte del Sole viene oscurata, come nel caso dell’eclissi di oggi.

In questa occasione, la Luna sarà vicina al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita, rendendola un’eclissi solare parziale da Superluna.

L’Eclissi e il Ciclo di Saros

Ogni eclissi solare fa parte di un ciclo chiamato Saros, un periodo di circa 18 anni e 11 giorni che permette di prevederne la ripetizione. L’evento di oggi appartiene alla serie Saros 149, che include un totale di 71 eclissi. Si tratta della numero 21 della serie e, come tutte le eclissi di questo ciclo, si verifica quando la Luna si trova al nodo ascendente della sua orbita.

I prossimi appuntamenti

Se il 2025 sarà un anno interessante dal punto di vista astronomico, il 2026 offrirà un evento ancora più spettacolare. Il 12 agosto 2026 si verificherà un’eclissi solare quasi totale in Italia, con il Sole coperto al 94%.

