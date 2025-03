Arriva l’eclissi totale della “Luna di Sangue”, ecco cosa vedremo in Italia

MeteoWeb

La notte tra il 13 e il 14 marzo 2025 il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più suggestivi degli ultimi anni: un’eclissi totale di Luna, conosciuta anche come Luna di Sangue per via della colorazione rossastra che il nostro satellite assumerà nel momento di massima oscurità. Questo evento sarà particolarmente speciale perché rappresenta l’ultima eclissi totale visibile in Nord America fino al 2029.

Purtroppo, per gli osservatori in Italia, l’eclissi non sarà completamente visibile. Solo la fase iniziale di penombra e d’ombra potrà essere osservata prima che la Luna tramonti sotto l’orizzonte. Tuttavia, vale la pena sapere cosa accadrà.

Cos’è un’eclissi totale di Luna?

Un’eclissi totale di Luna si verifica quando la Terra si interpone perfettamente tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare. Durante la fase di totalità, la Luna non scompare del tutto, ma assume una colorazione rossastra a causa della rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre. Questo fenomeno, chiamato scattering di Rayleigh, è lo stesso che rende rossi i tramonti.

L’intensità del colore può variare in base alle condizioni atmosferiche, alla presenza di polveri vulcaniche o di fumo nell’aria. La Luna potrebbe assumere tonalità che vanno dal rosso intenso all’arancione o persino al rame scuro.

Quando e dove sarà visibile?

L’eclissi totale di Luna avverrà nelle ore notturne tra il 13 e il 14 marzo 2025 e sarà visibile in tutto il Nord e Sud America, oltre che in alcune parti dell’Europa occidentale e dell’Oceania.

Per gli osservatori italiani, però, la visione sarà limitata. Solo le fasi iniziali saranno visibili prima che la Luna tramonti. Questo significa che si potrà osservare:

L’inizio della fase di penombra (quando la Luna inizia a entrare nella zona più esterna dell’ombra terrestre);

(quando la Luna inizia a entrare nella zona più esterna dell’ombra terrestre); L’inizio della fase d’ombra (quando una parte della Luna comincia a scurirsi visibilmente);

(quando una parte della Luna comincia a scurirsi visibilmente); Non sarà visibile la totalità (fase in cui la Luna appare completamente rossa).

Orari chiave per l’Italia (fuso orario CET – Ora Centrale Europea):

Inizio della fase di penombra : circa le 5:00 del mattino del 14 marzo

: circa le del 14 marzo Inizio della fase d’ombra : intorno alle 6:00

: intorno alle Tramonto della Luna in Italia: prima della fase di totalità

Quindi, chiunque voglia osservare l’eclissi dovrà svegliarsi molto presto, prima dell’alba, e cercare un punto di osservazione con un orizzonte occidentale libero da ostacoli.

Perché questa eclissi è speciale?

Questo evento è significativo perché:

Sarà la prima eclissi totale di Luna dal novembre 2022 ;

; La fase di totalità durerà ben 65 minuti , un tempo relativamente lungo;

, un tempo relativamente lungo; La durata complessiva dell’evento, dalla prima fase di penombra fino alla fine, sarà di 366 minuti (oltre 6 ore);

Anche se in Italia non potremo godere dell’intero spettacolo, sarà comunque interessante seguirlo in diretta attraverso i webcast online da Paesi in cui sarà visibile nella sua interezza.

