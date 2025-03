Economia circolare, da ENEA standard tecnici per la simbiosi industriale

MeteoWeb

ENEA ha pubblicato un volume che raccoglie standard tecnici volontari per aziende e organizzazioni nella realizzazione della simbiosi industriale, il processo in cui sottoprodotti e scarti di alcune imprese diventano materie prime di altre. Il volume è stato realizzato nell’ambito della rete SUN (Symbiosis Users Network), il primo network italiano di riferimento per la simbiosi industriale che riunisce 40 partner tra università, istituzioni, enti di ricerca, aziende e reti tecnologiche.

In particolare, un gruppo di lavoro di SUN[1] ha lavorato per offrire un quadro ampio e organico degli standard esistenti e delle iniziative di standardizzazione in corso, esplorando anche le esperienze nazionali e internazionali. Il volume fornisce riferimenti tecnici per implementare modelli di business sostenibili come la simbiosi industriale, in modo da consentire alle aziende di confrontarsi con sfide e opportunità legate alla sostenibilità ambientale, sociale, economica e di governance.

“La simbiosi industriale è in grado di creare un meccanismo collaborativo di reciproco vantaggio, i cui benefici non si limitano alle organizzazioni direttamente coinvolte, ma si estendono anche a livello territoriale, dove risorse, materiali, energia e sottoprodotti condivisi vengono valorizzati anziché sprecati, migliorando tracciabilità, affidabilità, integrazione di soluzioni innovative nei processi produttivi ed efficienza complessiva, riducendo al contempo i rifiuti”, ha spiegato Tiziana Beltrani, ricercatrice ENEA del Laboratorio Strumenti per la Sostenibilità e Circolarità di Sistemi Produttivi e coordinatrice del gruppo di lavoro che ha elaborato queste linee guida, insieme a Silvia Sbaffoni (ENEA), Carlo Brondi (Cnr) ed Eleonora Perotto (Politecnico di Milano).

Gli standard rappresentano una sorta di “linguaggio comune” per comunicare, trasferire e condividere risorse e modus operandi, per facilitare il monitoraggio e la misurazione dell’impatto delle attività e per migliorare la gestione dei flussi di risorse, grazie a una migliore collaborazione tra le imprese.

Questi temi sono in linea con le politiche per affrontare i cambiamenti climatici e la scarsità delle risorse, come il Green Deal e il Circular Economy Action Plan della Commissione europea, e hanno l’obiettivo di approfondire il ruolo delle normative tecniche nel promuovere la transizione verso un’economia più circolare e sostenibile.

[1] Gruppo di Lavoro 4 “Certificazione e standard per la simbiosi industriale”.

