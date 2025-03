Einstein Telescope: siglato accordo di programma Regione Sardegna-enti locali

MeteoWeb

Oggi il presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha firmato l’accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna e i partner istituzionali e territoriali per la creazione di una Governance multilivello per il sostegno e la promozione della candidatura di Sos Enattos a ospitare l’Einstein Telescope. “La collaborazione tra gli enti ad ogni livello è un elemento imprescindibile”, ha sottolineato il presidente Todde. “Il progetto Einstein Telescope è di tutti, per questo la collaborazione con i sindaci, cioè coloro che sono a diretto contatto con le comunità, riveste un valore fondamentale”.

L’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, ha sottolineato le opportunità che l’Einstein Telescope porterà al territorio e all’intera isola: “Questo progetto ci fa capire che quelle che sono sempre state intese come debolezze strutturali, come la scarsità di attività, mancanza di popolazione e marginalità, che caratterizzano tanti nostri territori, possano rappresentare invece un punto di forza in grado di attrarre attività innovative, che portano nuove forme di investimento”. “L’accordo siglato oggi – ha aggiunto l’assessore – non riguarda solo la struttura che si vuole realizzare, ma anche le ricadute economiche e sociali che avrà sul territorio”.

L’accordo di programma è stato sottoscritto dalla Regione con i Comuni di Lula, Bitti, Onanì e Orune, i Comuni capoluogo di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia, Tempio Pausania, Lanusei, Tortolì, Carbonia, Iglesias, Sanluri e Villacidro, la Provincia di Nuoro, le Unioni di Comuni “Montalbo”, “Valle del Cedrino”, “Barbagia”, “Marghine”, “Riviera di Gallura” e “Logudoro”, le Comunità Montane “Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia”, “Gennargentu, Mandrolisai”, “Goceano” e “Monte Acuto”, l’Anci Sardegna, il Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna, l’Asel, Ali Sardegna, Uncem e Aiccre. Inoltre, hanno partecipato alla ratifica dell’accordo i comuni interessati dal Decreto Legge del 24 febbraio 2023: Alà dei Sardi, Benetutti, Buddusò, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Nule, Oliena, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola e Torpè.

