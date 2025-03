Elon Musk sfoggia un nuovo taglio di capelli e diventa virale

MeteoWeb

Elon Musk fa di nuovo parlare di sé. Questa volta non servono dichiarazioni politiche o progetti spaziali; è bastato un nuovo taglio di capelli. La foto con il nuovo look pubblicata dallo stesso fondatore di Tesla ha subito spopolato su X. Il magnate sfoggia un ciuffettone con testa rasata ai lati, in quello che è un ritorno al passato. Il post in cui Musk compare accanto al figlio piccolo sta diventando virale, avendo oltre 4 milioni di visualizzazioni in un’ora.

E non mancano i commenti sarcastici. Molti utenti di X hanno accostato la foto a quelle di Hitler o di Kim Jong-un, entrambi con rasature ai lati della testa, o all’iconico Gary Oldman nel ‘Quinto elemento’. Ma come ha detto lo stesso Musk, non è davvero una novità visto che già si era mostrato così in passato: “torniamo a questo taglio“, ha scritto.

