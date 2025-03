Emergenza husky in allevamento abusivo: organizzato un sit-in di protesta

MeteoWeb

REA promuove un sit-in di protesta per giovedì 13 marzo alle ore 11:00 in Piazza Umberto I, a Ponzano Romano, per chiedere l’immediata messa in sicurezza dei 228 husky ancora detenuti in un allevamento abusivo, nonostante siano stato oggetto di due sequestri e di un’ordinanza di divieto di attività allevatoriale. “La situazione attuale rappresenta una grave violazione del benessere etologico degli animali, costretti a vivere in strutture inadeguate e in condizioni igienico-sanitarie inaccettabili. Come dichiarato ufficialmente dai Carabinieri forestali intervenuti lo scorso 18 febbraio con la ASl Veterinaria. Il primo sequestro risale al 2021, seguito nel 2023 da un’ordinanza comunale con la quale è stato vietato all’allevatore di proseguire l’attività, in quanto le strutture non sono idonee e abusive. Nonostante il nuovo sequestro di quest’anno, scaturito da una denuncia presentata dal Segretario nazionale del partito politico REA Gabriella Caramanica, i cani si trovano ancora nelle stesse condizioni e continuano a riprodursi”, si legge nel comunicato.

La richiesta

REA chiede un intervento immediato del vice sindaco di Ponzano Romano per garantire la protezione e il benessere di questi animali. “Non possiamo accettare che quei poveri husky continuino a essere allevati e venduti illegalmente. Durante il primo sequestro e la successiva sospensione dell’attività, il numero dei cani è aumentato a causa di nuove cucciolate, vendute nell’indifferenza generale. Come è possibile che le istituzioni abbiano permesso tutto questo?”.

“Chiediamo risposte concrete e un’azione immediata per garantire l’affidamento e la tutela dei cani – dichiara Gabriella Caramanica –. Il vicesindaco non ha dimostrato alcuna volontà di risolvere la questione. Vogliamo chiarimenti dalle istituzioni locali, che hanno consentito che i cani sequestrati restassero sotto la custodia dello stesso allevatore responsabile dei maltrattamenti.”

