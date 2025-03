ENEA presenta CRESCO 8: il supercomputer per la transizione energetica e digitale

MeteoWeb

L’evento di inaugurazione del supercalcolatore CRESCO 8 si articolerà in un workshop, con interventi e approfondimenti di carattere sia istituzionale che tecnico, che offriranno un’occasione di confronto tra esperti, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni sul ruolo strategico del calcolo ad alte prestazioni per il futuro dell’innovazione. “CRESCO 8 rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di supercomputer CRESCO, che da oltre quindici anni forniscono risorse HPC all’Agenzia ENEA e ai suoi partner scientifici e industriali. Acquisito grazie ai finanziamenti del programma Next Generation EU, CRESCO8 potenzierà in modo significativo le capacità di calcolo impiegate per affrontare le sfide più complesse della transizione energetica e digitale”, si legge in una nota.

Tra i principali progetti che beneficeranno delle sue prestazioni spicca il Divertor Tokamak Test (DTT) Facility, un ambizioso esperimento di fusione nucleare in costruzione presso il Centro di Ricerca ENEA di Frascati, destinato a supportare ITER, il grande programma internazionale sulla fusione nucleare. Grazie alle simulazioni e alle analisi rese possibili con CRESCO 8, sarà possibile sviluppare soluzioni innovative per la gestione dei flussi di energia all’interno dei futuri reattori a fusione.

Le avanzate capacità computazionali di CRESCO 8 supporteranno inoltre un’ampia gamma di attività di ricerca, contribuendo al potenziamento delle infrastrutture scientifiche nazionali e al consolidamento del ruolo di ENEA come punto di riferimento per l’innovazione tecnologica.

Inizio evento 09-04-2025 11:00

Termine evento 09-04-2025 16:00

Luogo Centro Ricerche ENEA – Portici (NA)

Programma

10.30 – Inaugurazione del supercalcolatore CRESCO 8

10.30 – Registrazione partecipanti e welcome coffee

11.00 – Apertura dei lavori

Giovanni Ponti, Responsabile Divisione Sviluppo dei Sistemi per l’Informatica e l’ICT, ENEA

11.10 – Sessione istituzionale

Giorgio Graditi, Direttore Generale ENEA

Gaetano Manfredi, Sindaco, Comune di Napoli

Vincenzo Cuomo, Sindaco, Comune di Portici

Antonio Zoccoli, Presidente INFN

Francesco Ubertini, Presidente CINECA

Maurizio Tira, Presidente Consortium GARR

Federico Boschi, Capo Dipartimento energia, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Fabio Martinelli, Direttore Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni, Cnr-Icar

Giulia Monteleone, Direttrice Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, ENEA

Alessandro Dodaro, Direttore Dipartimento Nucleare ENEA e Responsabile Scientifico Progetto DTT-U

Enrico Di Pietro, Divertor Tokamak Test Project DTT S.C.a r.l

12.30 – Inaugurazione e visita della Sala Calcolo

13.00 – Light lunch

14.30 Tavola Rotonda | Nuove frontiere dell’HPC: dalla modellistica numerica all’intelligenza artificiale

Partecipano esponenti del mondo del supercalcolo, della ricerca scientifica e dell’Industria

16.00 – Chiusura dei lavori

