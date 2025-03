ENEA, presentazione del rapporto annuale con focus sull’efficienza energetica

MeteoWeb

Giovedì 27 marzo alle 13 al Senato sarà presentato il 12° Rapporto sul mercato immobiliare residenziale 2024, con focus sull’efficientamento energetico degli edifici e le previsioni 2025 (Sala Caduti di Nassirya, Piazza Madama, Roma). Il Rapporto è stato realizzato dalla Federazione italiana agenti immobiliari italiani (Fiaip), in collaborazione con ENEA e I-Com (Istituto per la competitività). Per ENEA interviene Ilaria Bertini direttrice del Dipartimento Efficienza energetica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.