Energia, un’alleanza tra le principali aziende e associazioni in Germania

Un’alleanza tra le principali aziende e associazioni del settore dell’energy in Germania chiede al nuovo governo federale di impostare con chiarezza la rotta per un approvvigionamento energetico flessibile, decentralizzato e orientato al consumatore. Fino ad ora, l’elettricità è sempre arrivata dalle centrali elettriche o dai parchi eolici ai clienti. Oggi, milioni di impianti fotovoltaici e altre fonti di generazione vengono immessi nella rete. In questo contesto, si aprono nuove possibilità per i clienti, come la ricarica della batteria o dell’auto elettrica a prezzi più favorevoli, riducendo così i costi energetici.

Affinché la Germania possa sfruttare appieno questo potenziale ed espandere la propria rete elettrica nel modo più capillare possibile per soddisfare la domanda effettiva, e affinché i milioni di clienti possano beneficiare economicamente dai prodotti di flessibilità, è cruciale dare la giusta direzione ai negoziati di coalizione.

I dettagli sull’allenza

L’alleanza composta da E.ON, 1KOMMA5°, Octopus Energy, Schneider Electric, Rabot Energy, nonché dall’Associazione Federale della nuova Industria Energetica (bne) e dall’Associazione Federale dell’Industria Immobiliare Tedesca (GdW), chiede in un position paper congiunto di integrare in modo sistematico ed economicamente conveniente, ed entro la fine di questa legislatura, questo enorme potenziale nel sistema energetico. Attualmente, il concetto di flessibilità non è adeguatamente considerato nei negoziati di coalizione.

Marc Spieker, Chief Operating Officer Commercial, E.ON SE commenta: “il potenziale di flessibilità dei veicoli elettrici, delle pompe di calore e delle batterie di accumulo offre ai clienti una grande opportunità per ridurre i costi della propria fornitura attraverso i prodotti giusti, quindi beneficiando anche finanziariamente dalla transizione energetica. Allo stesso tempo, la transizione energetica diventerebbe più conveniente per tutti perché potremmo sfruttare al meglio l’infrastruttura esistente”.

Pertanto, la Flexibility Leaders Alliance chiede al nuovo governo federale di adottare misure adeguate per sfruttare appieno i vantaggi della flessibilità. A tal fine, la politica deve rafforzare i meccanismi di mercato, promuovere l’espansione dell’infrastruttura digitale e stabilire incentivi mirati per i consumatori.

