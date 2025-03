Energia, anche il colosso britannico RWE taglia 10 miliardi di investimenti nelle rinnovabili

MeteoWeb

Il più grande produttore di energia elettrica della Gran Bretagna taglierà gli investimenti nell’energia verde a causa dell’incertezza generata dai tagli di Donald Trump alle politiche di azzeramento delle emissioni nette. RWE, che produce circa il 15% dell’energia del Regno Unito, ha avvertito che i suoi profitti saranno inferiori alle attese quest’anno e taglierà gli investimenti previsti di 10 miliardi di euro (8,4 miliardi di sterline) nei prossimi cinque anni. La società tedesca ha dichiarato che al momento è “impossibile prevedere” cosa significheranno i cambiamenti nella politica energetica degli Stati Uniti per l’espansione globale dell’energia a basse emissioni di carbonio. RWE è il secondo più grande sviluppatore al mondo di parchi eolici offshore.

Circa la metà della capacità rinnovabile installata di RWE ha sede negli Stati Uniti, dove Trump ha preso di mira la tecnologia eolica offshore, un’area in cui l’azienda è esposta attraverso progetti in fase iniziale. RWE ha dichiarato di aspettarsi che il suo utile netto per il 2025 sia compreso tra 1,3 miliardi di euro e 1,8 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,3 miliardi di euro dello scorso anno.

Markus Krebber, amministratore delegato di RWE, ha dichiarato: “Date le maggiori incertezze, è ancora più importante essere ancora più cauti“. La decisione sottolinea l’impatto dell’aumento dei rischi geopolitici, dei vincoli della catena di approvvigionamento e dei rendimenti più bassi in tutto il settore. La danese Ørsted ha deciso di tagliare del 25% il suo programma di investimenti per il 2030, alle prese con l’aumento dei costi e i problemi della catena di approvvigionamento. BP ha anche venduto le sue attività eoliche e ha annunciato che si concentrerà in gran parte su petrolio e gas.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.