Energia, nasce Confagricer: la prima comunità rinnovabile per agricoltura

Confagricoltura ha presentato ufficialmente ConfagriCer, la prima comunità energetica rinnovabile di respiro nazionale dedicata al settore agricolo. L’evento si è svolto a Key-The Energy Transition Expo di Rimini, nello stand della Confederazione (Padiglione A5 stand 150). Da sempre impegnata nella crescita e nello sviluppo delle aziende agricole, Confagricoltura punta sull’innovazione per rafforzare la sostenibilità ambientale ed economica del settore primario. In quest’ottica nasce ConfagriCer, un progetto che sfrutta le opportunità offerte dalla normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e che si configura come una cooperativa aperta alle imprese agricole associate.

Nicola Gherardi, presidente di ConfagriCer, ha sottolineato: “troppe poche volte è stato riconosciuto alle aziende agricole il loro ruolo sociale e il lavoro fatto in favore della sostenibilità e dell’ambiente. Qui in Emilia-Romagna abbiamo un esempio di quello che accade quando l’agricoltore rinuncia alla propria attività perché non più economicamente vantaggiosa, abbandonando i terreni di area appenninica”.

“Le Cer sono un modello concreto di come sia possibile avvicinare il mondo della creazione di energia ai consumatori: si tratta di una vera e propria condivisione di ricchezza, perché c’è una ricaduta diretta dei benefici economici, ambientali e sociali dal mondo della produzione a quello degli utenti finali”. Un ruolo, quello delle aziende agricole nella produzione di energia, che può essere fondamentale, poiché, come ha ricordato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto Fratin, all’evento di inaugurazione di Key-The Energy Transition Expo, è necessario prepararsi ad un futuro in cui si arriverà a un raddoppio della domanda di energia elettrica.

